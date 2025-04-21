مصر.. القبض على إعلامية شهيرة تتزعم شبكة مخدرات

بعد ساعات من القبض على الإعلامية الشهيرة سارة خليفة، داخل شقة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، حيث ضُبطت متلبسة بحيازة كميات من المواد المخدرة المعدة للتوزيع، أصدرت النيابة العامة المصرية، “قرارا عاجلا بسرعة ضبط وإحضار متهمين جدد متورطين في شبكة اتجار بالمخدرات تتزعمها المنتجة والإعلامية الشهيرة سارة خليفة”.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بإدارة سارة خليفة، البالغة من العمر 31 عامًا لنشاط إجرامي منظم يركز على ترويج المواد المخدرة في أوساط راقية بالقاهرة، وبعد مراقبة دقيقة داهمت قوات الأمن شقتها الفاخرة حيث عُثر على مواد مخدرة وأدوات تغليف متطورة ومقاييس إلكترونية تُستخدم لتقسيم الجرعات”.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية أن “الشقة كانت بمثابة “مركز لوجستي” لتوزيع المخدرات على نطاق واسع، مع شبكة اتصالات معقدة تربط بين موردين وعملاء من فئات اجتماعية متنوعة.”

وأوضح بيان للأجهزة الأمنية أنه ” تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام- المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة وكذا كمية من المشغولات الذهبية -مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية– 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

يذكر أن “سارة خليفة” وُلدت “سارة خليفة” في 29 مارس 1994 بمحافظة القاهرة، وتبلغ من العمر 31 عامًا، وبدأت مسيرتها الإعلامية من خلال شاشة قناة ART، حيث قدمت برنامج “من القاهرة”، الذي استمرت في تقديمه على مدار ثلاث سنوات، قبل أن تنتقل إلى العمل في القناة الشرقية العراقية لمدة خمس سنوات، وأنشأت في عام 2021 شركة “سارة برودكشن”، التي تُعنى بتنظيم الحفلات والمؤتمرات الإعلامية في منطقة الخليج، وفي عام 2024، خاضت تجربة تقديم البرامج الكوميدية من خلال برنامج “سارة وبيكا”، الذي شاركت فيه إلى جانب مطرب المهرجانات حمو بيكا، واستضافا خلاله مجموعة من الشخصيات البارزة من مجالات الفن والإعلام”.