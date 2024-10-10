مصر.. القبض على شبكة مراهنات هددت اقتصاد البلاد

أعلنت مصر القبض على تشكيل عصابي منظم، تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في مراهنات غير مشروعة تدار من خارج البلاد.

وبحسب المصري اليوم، “تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، من القبض على تشكيل عصابي منظم بعدد من المحافظات، تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في مراهنات غير مشروعة تدار من خارج البلاد”.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية “عن تورط مجموعة من الوكلاء في بعض المحافظات ببناء شبكات مالية غير قانونية تربط المراهنين في مصر بمسؤولي تلك المواقع بالخارج، وذلك عبر تسهيل عمليات الدفع إلكترونيًا لتجنب المساءلة القانونية وتعقيد تتبع التحويلات المالية، واستخدم المتهمون محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، تُحول إلى الخارج في صورة عملات أجنبية، مما يمثل خطرًا على الاقتصاد القومي”.

وتابعت الرقابة الإدارية، في بيان، “أنه بعرض الأمر على محمد شوقي عياد، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين، بينما تم تكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في تلك المواقع”.

وأشارت الرقابة الإدارية، في بيانها، “إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن الحفاظ على أموال المواطنين”.

هذا ويشكل إدمان المقامرة الإلكترونية، واحدا من أحدث التحديات في كثير من الدول، من لاسيما وأنه يشهد موجة انتشار “غير مسبوقة” في أوساط الشباب.