مصر.. الكشف عن الحد الأدنى لـ«زكاة الفطر» وشركات وهمية تصدر «تأشيرات حج» مزورة

كشفت دار الإفتاء المصرية، “عن الحد الأدنى لـ”زكاة الفطر” لهذا العام”.

وقالت دار الإفتاء في منشور لها: “يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيها، ومن زاد فهو خير له”.

وأضافت أن “الفقير الذي لا يملك ما يأكله، هو ومن تلزمه نفقته، ليلة العيد لا تجب عليه زكاة الفطر”.

وأشارت إلى أنه “لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد فإن ولد وجبت”، وأنه “لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان”.

وأوضحت دار الإفتاء أن “زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته”.

مصر.. شركات وهمية تصدر تأشيرات “حج” مزورة

حذرت شركات السياحة الدينية المصرية، من “انتشار تأشيرات حج مزورة في البلاد تم إصدارها بصورة غير صحيحة ومن شركات مزورة قبل بدء موسم الحج”.

وقالت الشركات المشاركة في موسم الحج هذا العام 2025، “إن تأشيرات الحج المنتشرة في هذه الفترة ما هي إلا “تأشيرات مزورة” موضحة أنه لا يمكن السفر بهذه التأشيرات نهائيا”.

وأضافت أن “المزورين عملوا على تأسيس موقع شبيه بالمنصة السعودية للتقديم عليها بهدف استغلال أموال من يريد التقدم لأداء فريضة الحج”، موضحة “سماسرة الحج مطلعين تأشيرات مزورة ويقولك خش استعلم علي الموقع اللي هو شبيه للموقع الأصلي وتلاقيها سارية”.

وشددت على أن “تلك التأشيرات مزورة، مؤكدة أن العديد من الموطنين تعرضوا للنصب من هذه التأشيرات المزورة وهي “لا تمت للسلطات السعودية بأي صلة”.