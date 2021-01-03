مصر.. النيابة تُحقق في وفاة مصابين بكورونا بسبب نقص الأوكسجين

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن النيابة العامة المصرية، بدأت اليوم الأحد، التحقيق في وفاة أربعة من مرضى كورونا، إثر نقص الأوكسجين بمستشفى للعزل بمحافظة الشرقية في دلتا النيل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قضائي قوله: “استدعت نيابة الحسينية في (محافظة) الشرقية مدير مستشفى الحسينية للعزل لاستجوابه حول واقعة وفاة أربعة أشخاص نتيجة نقص الأوكسجين”.

هذا وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ أمس السبت، مقطعا مصورا تظهر فيه غرفة عناية مركزة ومرضى على أسرّة، فيما يسمع صوت من يصور قائلا “كل من هو في الرعاية مات .. كله مات. ليس هناك إلا طاقم التمريض .. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ولاقا المقطع رواجاً واسعاً وردود فعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبدا طاقم التمريض في الفيديو الذي تبلغ مدته 45 ثانية، بين من يحاول إنعاش المرضى ومن يُعاني حالة انهيار.

كارثة حصلت من شوية في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية ، يعني ايه الاكسجين يتقطع و كل مرضى كورونا اللي في الرعاية يتوفوا بالكامل !!

الفيديو و رعب و قلة حيلة الممرضين مرعبة و محزنة ..

خلوا بالكم بقى من نفسكم عشان بجد من كتر استهتارنا بستر ربنا معانا لغاية دلوقتي هنفوق على كوارث pic.twitter.com/eYkRlcdhOh — فَرَاوَلُة🍓 (@mennaashraf1369) January 3, 2021

وسجلت مصر بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة، نحو 141 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 7700 حالة وفاة.، فيما تؤكد مصادر أخرى أن عدد الإصابات أكبر من ذلك، إذ لا يتم تسجيل إلا من جاءت نتائج فحوصهم إيجابية في مختبرات وزارة الصحة.

واعتمدت هيئة الدواء المصرية الحكومية اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء السبت.

ووصلت أول شحنة من اللقاح إلى مصر في ديسمبر وشملت 50 ألف جرعة.

وأوضحت زايد أن التطعيم باللقاح سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية التي ستشمل 50 ألف جرعة إضافية، متوقعة وصولها بين الأسبوعين الثاني والثالث من يناير.