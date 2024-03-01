مصر.. انتحار طالبة بعد ابتزازها من زميلتها

ضج الشارع المصري خلال الساعات الماضية بخبر انتحار طالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، بسبب تعرضها للتنمر والابتزاز من إحدى زميلاتها.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن الطالبة “نيرة صلاح محمود عبدالرازق”، أقدمت على الانتحار، بعد تعرضها للابتزاز من قبل زميلة لها هددتها بنشر صور خاصة التقطتها لها خلسة.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم”، أن مشادة كلامية نشبت بين طالبة تدرس بالسنة الأولى في كلية الطب البيطري جامعة العريش، وزميلتها “نيرة”، البالغة من العمر 19 عاما، والتي تقيم مقيمة معها في سكن الطالبات، مما جعلها تفكر في حيلة تنتقم بها من “نيرة” وتبتزها.

وقالت الصحيفة، إن الطالبة أقدمت على التقاط بعض الصور خلسة لزميلتها “نيرة”، أثناء الاستحمام، وأرسلتها لزميل ثالث قام بدوره بإنشاء مجموعة على “واتساب” لمشاركة الصور مع طلاب آخرين.

وبحسب الصحيفة، فإن “نيرة”، لم تحتمل الضغط النفسي الشديد والخوف من انتشار صورها الخاصة، فأقدمت على الانتحار بتناول مواد سامة، مشيرة إلى أن والد الطالبة، طالب بفتح تحقيق في الواقعة لكشف الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، ومحاسبة المتسببين.

وذكر مصدر طبي في مستشفى العريش العام، أن الطالبة “نيرة”، وصلت إلى المستشفى الأحد الماضي، مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف ناتج عن تناولها مادة مجهولة، وتم تقديم الإسعافات الأولية إلا أنها فارقت الحياة.

وكانت صحيفة “الشروق المصرية، نقلت عن مصدر جامعي مسؤول في جامعة العريش، أن “الطالبة نيرة”، تناولت “حبة غلة” وهو مبيد حشري ينتشر استخدامه في المناطق الريفية بمصر لحفظ الحبوب وحماية المحاصيل من التسوس والقوارض، وانتقلت إلى المستشفى وتوفيت هناك، مشيرا إلى أن الطالبة المتوفاة لم تقدم شكوى إلى أي مسؤول بالجامعة، سواء العميد أو الوكيل أو حتى المشرفات في المدينة الجامعية بوجود أي حالة تنمر أو ابتزاز من قبل زملاء جامعيين لها.