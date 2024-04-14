مصر.. بائعة خضار تقتل شابا في منطقة الجيزة

ألقت الشرطة المصرية القبض على فتاة مصرية أقدمت على طعن شاب في منطقة الطالبية بالجيزة، بسبب شجار بينهما على ركوب “توك توك”.

وحسب المعلومات، تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بوقوع حادث قتل لعامل يبلغ من العمر 25 عاما، حيث تم طعنه بسكين في الصدر بواسطة بائعة خضار، تبلغ من العمر 20 عامًا، نتيجة لخلاف حول أولوية ركوب “توك توك”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، كشفت التحريات أن “خلافًا نشب بين فتاة وشاب كلاهما تسابق لركوب “توك توك” أملًا في الهروب من الزحام، وتمسك الاثنان كل بحقه في استقلال المركبة”.

وهددت الفتاة الشاب قائلة: “متعصبنيش عليك علشان مزعلكش”، ما أثار حفيظته فنشبت مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرع الشاب بعد أن وجهت له الفتاة طعنة بسكين في صدره.