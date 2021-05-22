مصر.. بدء خطوات تصنيع لقاح كورونا وطرحه قريباً

أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، أن القيادة السياسية للبلاد تعمل على قدم وساق لتوفير كل ما تستلزمه وسائل التصنيع الحديثة، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

ونقل موقع “صدى البلد” المصري عن الوزيرة قولها في تصريحات تلفزيونية: “تم استقبال عدد من الخبراء في شهر سبتمبر الماضي، وأجروا تقييما للمصنع الخاص بالوزارة، قبل السماح لها بتصنيع اللقاح محليا، وأعقب ذلك البدء بالتفاوض مع الشركات الدولية، ومنها (سينوفاك) الصينية، للتصنيع المحلي للقاح”.

وأشارت إلى أن “ما استقبلته اليوم، هي الدفعة الأولى من المواد الخام، لتصنيع لقاح (سينوفاك) الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر، تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من اللقاحات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، والشركة الصينية”.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية أنه “من المتوقع قريبا عدم استيراد المواد الخام للقاح، وتصنيعها هي الأخرى محليا في مصر”.

وأضافت: “قريبا المنتج المصري من اللقاح سيتواجد في الأسواق، وهي بداية، ولنا أكثر من شهر ونحن نبرم اتفاقيات ونعقد اجتماعات مع شركات دولية”.

واستقبلت وزيرة الصحة والسكان في مصر هالة زايد، أمس الجمعة، الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح “سينوفاك ” لفيروس كورونا في مصر.

كما استقبلت الوزيرة دفعة جديدة من لقاح كورونا الصيني “سينوفارم “، تُقدر بحوالي نصف مليون جرعة، على متن الطائرة نفسها.

وتسعى مصر لتوطين صناعة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع توفير الاعتمادات المالية لجلب أكبر قدر ممكن من اللقاحات من مصادرها المتنوعة، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وخلال الأيام المقبلة من المنتظر أن تقوم مصر بتصنيع لقاح “سينوفاك” الصينى، فيما تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع مختلف المسؤولين المعنيين، سعيا لتصنيع لقاح “أسترازينيكا”، بمصانع “فاكسيرا” بمدينة 6 أكتوبر، ووفقا لتصريحات رئيس الحكومة فإنه من المتوقع إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا المصنع محليا في مصر خلال العام الحالي.