مصر بصدد استيراد كميات كبيرة من الغاز  

أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأن ” الحكومة المصرية ستطرح خلال أيام مناقصة عالمية لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر المقبل لسد احتياجات البلاد من الوقود”.

وقال مسؤول حكومي لم يذكر اسمه للوكالة: “إن مصر تعمل على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف”.

هذا وعادت أزمة انقطاع الكهرباء إلى الظهور مؤخرا، إذ قررت الحكومة المصرية تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين يوميا، وهو ما قوبل بسخط شعبي، كما قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، لمدة غير محددة.

وكان رئيس الوزراء المصري، لمّح في وقت سابق، “إلى سعي بلاده للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025″، وتوقفت مصر إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل “ظهر” الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود”، وفق الوكالة.