مصر: تأجيل مشروعات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بسبب كورونا

أن هذه المشروعات تم تأجيلها إلى العام القادم 2021 [اخبار اليوم]

أجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع كبار المسؤولين الحكوميين، لمناقشة وبحث استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء أزمة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي وجه أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي.

وأشار راضي إلى أن هذه المشروعات تم تأجيلها إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية.

ونظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

كما وجه الرئيس المصري بتطبيق أعلى درجات الوقائية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بمواقع المشروعات والحفاظ على سلامتهم، والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة لهم.

وأعلنت مصر عن تسجيل 1070 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم السبت من بينهم 71 وفاة. وتعاني أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تبعات ضخمة من المرض الذي أوقف قطاع السياحة ودفع السلطات لإغلاق المطارات والمطاعم والشركات والمتاجر وإعلان حظر تجول ليلي.

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