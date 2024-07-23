مصر تؤكد دعمها لاستقرار وسلامة السودان وشعبها

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، استمرار تأييد ودعم مصر لاستقرار وسلامة دولة السودان وشعبها الشقيق، مشددا على أن مصر لن تألو جهداً من أجل مساعدة الأشقاء السودانيين لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والإنسانية الناجمة عن الحرب الجارية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي اليوم الثلاثاء لوزير خارجية السودان حسين عوض، وذلك في لقاء ثنائي أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد – في تصريحات صحفية عقب اللقاء – أن الدكتور بدر عبد العاطي استعرض هدف المبادرة المصرية بالدعوة إلى مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية، والذي عقد بالقاهرة يومي 6 و7 يوليو الجاري، باعتباره منصة جامعة لكافة القوى السياسية المدنية السودانية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الدكتور عبد العاطي استعرض الموقف بشأن تنفيذ المشروعات التنموية المصرية في السودان، كمشروع الربط الكهربائي، وإعادة بناء وتطوير ميناء وادي حلفا، مشيرا إلى التزام مصر بالاستمرار في تنفيذ تلك المشروعات، فضلاً عن التزامها الأخوي والإنساني بالاستجابة لأي احتياجات إنسانية وإغاثية للسودان الشقيق.