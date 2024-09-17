مصر تؤكد على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره المجري، ضرورة حل الأزمة في ليبيا دون أي تدخلات خارجية.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أنه ينبغي التحرك الفوري لعقد الانتخابات والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية، والعمل على توحيدها بأسرع وقت ممكن.

وأشار عبدالعاطي، إلى أهمية التوصل إلى اتفاق يقضي بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، بما يحفظ وحدتها.

وشدد عبد العاطي على ضرورة أن تطّلع الأطراف الليبية بالتسوية، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، إذ يتسم الدور الخارجي في معالجته للأزمة الليبية بالسلبية .