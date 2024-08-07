مصر تؤكد على موقفها الداعم بشدة لأمن واستقرار العراق

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على الموقف المصري الداعم بشدة لأمن واستقرار العراق، وترحيب مصر الكبير بما شهدته السنوات الماضية من تطور في العلاقات المصرية-العراقية، وتعزيز للتضامن العربي مع العراق الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين.

حيث تطرق الوزيران إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة، وكذا على مستوى التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.