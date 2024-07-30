مصر تؤكّد أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمنها القومي

أكد وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، “أن أمن واستقرار ووحدة وسلامة ليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري”.

وشدد عبدالعاطي على خلال اجتماعه، مع إدارة ليبيا بالوزارة، “على ضرورة إيلاء الوضع في ليبيا الاهتمام الخاص باعتبارها دولة جوار لمصر، ويربطها والشعب الليبي علاقة خاصة وتاريخية مع الشعب المصري”.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية أحمد أبو زيد، “أن الاجتماع للاستماع لآخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية”.

وأضاف أبوزيد، أن “الاجتماع شهد بحث الجهود الرامية لمساعدة الليبيين على تحقيق الاستقرار المستدام بما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا، إضافة إلى مسار العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوضاع الجالية المصرية في ليبيا”.

وأشار إلى أن “وزير الخارجية استمع إلى تقدير موقف متكامل من القائمين على ملف ليبيا بوزارة الخارجية”.