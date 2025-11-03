مصر تبدأ إنتاج 10 أسلحة متطورة

انطلقت رسمياً في مصر مرحلة الإنتاج لبرنامج بناء السفن الحربية PV43-M، بالتعاون بين شركة NVL Egypt التابعة لمجموعة NVL الألمانية وترسانة الإسكندرية، في خطوة تُعد نقلة نوعية في تطوير القدرات البحرية للبلاد.

ويُصنف هذا البرنامج ضمن أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال الصناعات البحرية، إذ يشمل بناء عشر سفن حربية حديثة مصممة خصيصاً لأداء مهام الاستطلاع البحري والمراقبة وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، ما يعكس اهتمام الدولة بتأمين المياه الإقليمية والمقدرات الاقتصادية الوطنية.

ويأتي اختيار شركة NVL Egypt شريكاً رئيسياً للمشروع في 2023، ضمن جهود الدولة لتطوير صناعة دفاعية بحرية مستقلة، تتيح نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات الصناعية وتدريب الكوادر الوطنية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وطموحها لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في صناعات الدفاع والبحرية.

وبحسب صحيفة الأهرام، تتميز سفن PV43-M بقدرات قتالية متقدمة تشمل الدفاع الذاتي، ومكافحة سفن السطح، والمراقبة الدقيقة، والاستجابة السريعة، إضافة إلى تجهيزها بأنظمة تسليح حديثة بالتعاون مع شركات دفاع أوروبية رائدة، ضمن منظومة متكاملة لضمان الكفاءة القتالية والاستدامة التشغيلية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة NVL Egypt فخره بالمشاركة في المشروع، واصفاً إياه بأنه “نقلة نوعية في صناعة بناء السفن في مصر”، مشيراً إلى استمرار التعاون الوثيق مع القوات البحرية المصرية لتوسيع نطاق التصنيع الدفاعي المحلي وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.

من جانبه، أعرب العضو المنتدب لمجموعة NVL الألمانية عن اعتزازه بالثقة التي منحتها الحكومة المصرية والقيادة البحرية لشركته، مؤكداً أن دور الشركة يمتد إلى تقديم خدمات الصيانة والتدريب والدعم الفني لضمان استدامة التشغيل ورفع كفاءة الصناعة البحرية على المدى الطويل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة NVL الألمانية تعد من أبرز الشركات العالمية في مجال بناء السفن، فيما تأسست NVL Egypt عام 2022 بالشراكة مع شركتي أبو قير لإنشاء وإدارة الموانئ وماجنوم للصناعات، مع تركيز كامل على دعم الأهداف الوطنية وبناء صناعة بحرية وطنية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.