مصر تبدأ ببناء جدار معدني على حدودها مع غزة

يبتعد الجدار الجديد مسافة 8 أمتار عن آخر خرساني وتم إنجاز كيلومتر واحد منه بارتفاع 7 أمتار. [ويكيبيديا]

بدأت مصر، مؤخرًا، ببناء جدار معدني، على طول حدودها مع قطاع غزة، البالغة نحو 14 كيلومترًا تقريبًا.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء نقلاً عن شهود عيان، بأن الجيش المصري، بدأ قبل نحو أسبوعين، في بناء جدار معدني يتوقع تزويده بـ”مجسّات إلكترونية”، على طول الحدود مع قطاع غزة، بارتفاع سبعة أمتار تقريبًا.

وذكر الشهود أن عمليات البناء بدأت من محيط معبر كرم أبو سالم، شرقا، وسيتواصل إلى البحر الأبيض المتوسط غربا، ولفتوا إلى أن القوات العاملة، أنجزت نحو كيلومتر واحد تقريبًا من الجدار.

ويأتي بناء هذا الجدار، بشكل متوازي مع جدار خراساني، بدأت مصر في بنائه في فبراير الماضي؛ وأنجزت نصفه تقريبا.

ويبتعد الجدار المعدني الجديد، (الأقرب للحدود الفلسطينية) عن نظيره الخرساني، نحو 8 أمتار بحسب شهود العيان.

ويقع كلا الجداران داخل الأراضي المصرية، ويفصل بينهما ممر مُعَبد تسلكه عربات الجيش.

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