مصر تبدأ تجهيز قوات فلسطينية وتؤكد استعدادها للتوسع بدعم دولي

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر بدأت إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، مع التأكيد على الاستعداد للتوسع في هذه الخطوات بدعم من المجتمع الدولي.

وجاء ذلك خلال اجتماع حول دعم الاستقرار في غزة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية والهجرة عبد العاطي بدر، وعدد من المسؤولين العرب والأجانب.

وأشار مدبولي إلى استعداد مصر لدعم جهود إنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وبناء الدولة الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل مناقشة تفاصيل مهام البعثة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعمه للحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مؤتمر حل الدولتين الذي عقد مؤخراً يشكل نقطة انطلاق نحو حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمة الدولة القدس الشرقية.

اليابان تؤكد أن اعترافها بفلسطين مسألة وقت وتعبّر عن “سخطها” من مواقف إسرائيل

قال رئيس وزراء اليابان، شيغيرو إيشيبا، أمام اجتماع للأمم المتحدة إن الاعتراف الياباني بدولة فلسطين أصبح مسألة وقت فقط، معربًا عن “سخطه” من التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين التي تبدو رافضة لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف إيشيبا أن مسألة الاعتراف ليست مطروحة للنقاش، لكن التوقيت هو المهم، مشددًا على رفض الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل، ومؤكدًا أن اليابان ستتخذ إجراءات جديدة إذا استمرت هذه السياسات.

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن الإرهاب الذي مارسته حماس والدمار في غزة أثّر بشكل كبير على المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الأهم هو ضمان استدامة الدولة الفلسطينية والعيش السلمي جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، مع ضرورة بناء نظام حكم فلسطيني يكفل المساءلة والالتزام الدولي.

يذكر أن حوالي 80% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعترفت بفلسطين، مع إضافة دول مثل بريطانيا وكندا وفرنسا أسمائها مؤخرًا بعد حوالي عامين من الحرب في غزة، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كوريا الجنوبية تعلن نيتها الاعتراف بفلسطين لدعم حل الدولتين وتؤكد قلقها من الأزمة الإنسانية في غزة

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جو هيون، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الثلاثاء في نيويورك، أن سيئول تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين عندما يساهم ذلك بشكل فعال في تحقيق حل الدولتين.

وجاءت تصريحات الوزير، الذي ترأس الجلسة الخاصة بالشرق الأوسط بصفته الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر كعضو غير دائم، وسط تصاعد النقاش الدولي حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح الوزير أن كوريا الجنوبية “تفهم تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته الخاصة”، مؤكداً أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية القضايا العالقة بين إسرائيل وفلسطين وتحقيق سلام مستدام”.

وأضاف أن بلاده ستواصل لعب دور فعال في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة على أساس هذا الحل.

وعبر جو عن “قلقه العميق” إزاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، محذراً من أن انتشار المجاعة يمثل “تحدياً خطيراً للسلام والأمن الدوليين”، مشدداً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل آمن ومستدام.

كما أعرب عن قلقه من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة واستئناف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، داعياً إلى بذل الجهود لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بأسرع وقت ممكن.

امرأة تجاوزت المئة عام تهجر قسراً جنوب غزة وسط أوضاع إنسانية كارثية

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن امرأة تبلغ من العمر أكثر من 100 عام نزحت قسراً إلى جنوب قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية.

وقالت الأونروا إن المرأة، المسماة جازية، عبرت عن أملها بأن “يعيش أطفال ابنها في سلام وأمان”، موضحة تفاصيل رحلة نزوحها: “كنت جالسة على كرسي معدني متحرك على طول طريق مدمر، وكل متر عبرته يترك بصمته على جسدي الضعيف”.

ورغم دعوات الإخلاء من السلطات الإسرائيلية، يواصل آلاف سكان غزة البقاء في المدينة، فيما اضطر مئات الآلاف للفرار نحو منطقة المواصي الساحلية هرباً من القصف المستمر، وسط أوضاع إنسانية متردية تشمل نقصاً حاداً في الغذاء.

ويواجه النازحون ساعات طويلة في طوابير المطابخ الخيرية للحصول على وجبات بسيطة بالكاد تكفي لسد جوع أسرهم، ما يعكس حجم المعاناة اليومية وسط ظروف معيشية قاسية للغاية.