مصر تبيع «طائرات إيرباص» لتسديد قرض

أعلنت شركة “مصر للطيران” أنها تعاقدت على بيع 12 طائرة من “إيرباصA220-300”.

وقال يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة “مصر للطيران”: “إن صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية”، مضيفا: “سنستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء الطائرات”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال زكريا: “سنسلم أول طائرة من الصفقة لشركة أزور للطيران خلال الشهر المقبل، وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس 2025”.

في ذات السياق، وقعت مصر للطيران، خلال فعاليات معرض دبي للطيران لعام 2023، صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، في إطار سعي الشركة الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.

هذا وأسست شركة مصر للطيران في عام 1932، وتعد ثاني أكبر ناقل جوي في القارة السمراء بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.

وكانت “القابضة لمصر للطيران”، تعاقدت على شراء 12 طيارة إيرباص A220-300s عام 2019، وتسلمت آخر طائرة منها في سبتمبر 2020.

وخرجت مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة، في آخر استطلاع لشركة “سكاي تراكس Skytrax”، لتصنيف شركات الطيران التجارية عام 2023، وكذلك من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربي،٬ وتعد هذه السابقة الأولى للشركة منذ 90 عاما.