مصر تتجه نحو لتخلص من الدولار في تعاملاتها

في إطار الاتجاه العالمي المتزايد في كثير من الدول للتخلي عن التعامل بالدولار والاتجاه نحو العملات الوطنية، أقدمت مصرعلى خطوة رسمية بهذا الخصوص.

وذكر موقع “صدى البلد” المصري، أنه وفي إطار العمل ضمن خطة مجموعة “بريكس” الحالية للتخلص من الدولار، انتقلت مصر رسميا بعيدا عن الدولار الأمريكي في التجارة، لتنضم إلى تحالف متزايد من الدول التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار.

وأشار الموقع، إلى أنه من المتوقع أن تعمل مصر، إلى جانب إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، على تعزيز كتلة “البريكس”.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، التزامها بتحويل التجارة نحو العملات المحلية، مشيرة إلى الرغبة في تخفيف الضغوط المالية المرتبطة باستخدام العملات الأجنبية في التسويات.

يذكر أن مصر انضمت رسميا إلى مجموعة “بريكس” مع بداية يناير 2024، وتضم دول “بريكس” حاليا مع مصر، دول: روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، إيران، السعودية، الإمارات وإثيوبيا، هذا وتسعى قال دول البريكس للانتقال للتعامل بالعملات المحلية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها.