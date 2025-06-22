مصر تتحرك لتأمين صيفها بالطاقة… شحنات غاز ضخمة تثير حفيظة إسرائيل

أعلنت وزارة البترول المصرية عن تعاقد القاهرة على أكثر من 60 شحنة غاز لتغطية احتياجات البلاد خلال أشهر الصيف، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إن مصر بدأت مبكراً في استقدام سفن التغييز لتأمين الاحتياجات البترولية، موضحاً أن هناك 3 سفن تغييز غاز مسال تم التعاقد عليها بالإضافة إلى سفينة رابعة، لتوفير حوالي 2250 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأضاف عاطف أن الوزارة تمنح حوافز للشركاء لتعزيز ضخ الغاز المحلي، مؤكدًا استمرار الإنتاج في حقل ظهر الكبير وعدم توقفه رغم التحديات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر نتيجة التصعيد العسكري والتوترات في المنطقة، وهو ما دفع القاهرة لتسريع خطط تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الغاز المسال المستورد من دول مثل قطر والولايات المتحدة.

في المقابل، أثارت استئناف مصر إمدادها غير المشروط بالغاز انتقادات حادة من التيار اليميني المتشدد في إسرائيل، حيث وجهت وسائل إعلام إسرائيلية انتقادات للحكومة الإسرائيلية على خلفية السماح باستئناف تصدير الغاز المصري، معتبرة ذلك خطراً على أمن الدولة.

وأشار تقرير إسرائيلي نشره موقع “ناتسيف نت” إلى أن إسرائيل تواجه ضغوطًا أمنية بسبب التوترات في سيناء وزيادة القوات المصرية قرب الحدود مع قطاع غزة، محذراً من احتمال تكرار سيناريو حربي مشابه لحرب أكتوبر 1973 أو 2023.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد صرحت مؤخراً باستئناف تصدير كميات محدودة من الغاز من فائض الإنتاج إلى مصر، بعد توقف دام أسبوعًا بسبب اندلاع الحرب والغارات على المنشآت الإيرانية.

تأتي هذه التطورات وسط بيئة إقليمية معقدة، حيث تحاول مصر بفعالية تأمين إمدادات الطاقة المحلية وتوسيع مصادرها في ظل تقلبات السوق والاضطرابات الأمنية في المنطقة.