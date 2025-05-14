مصر تتصدر النمو التجاري مع أمريكا… والخليج يستحوذ على النصيب الأكبر

في تطور اقتصادي لافت، سجّلت مصر أعلى نسبة نمو في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الدول العربية، بزيادة بلغت 69% خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، مما يجعلها الدولة العربية الأكثر تعزيزًا للتجارة مع واشنطن في الفترة الأخيرة.

ووصل حجم التبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن إلى 2.7 مليار دولار خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، في مؤشر على تنامي الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في ظل مساعٍ مصرية لجذب الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العالمية.

في المقابل، لا تزال دول الخليج العربي تحتفظ بالحصة الأكبر من التبادل التجاري الأمريكي في الشرق الأوسط، إذ استحوذت على 54% من إجمالي حجم التجارة خلال الربع الأول، بقيمة إجمالية بلغت 34.7 مليار دولار.

وتصدّرت الإمارات دول الخليج كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة، بحجم تبادل بلغ 8.8 مليارات دولار، تلتها السعودية بـ5.8 مليارات دولار. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو تجاري مع أمريكا بين دول الخليج، بنسبة 59% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يُذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأهم 10 شركاء لها في الشرق الأوسط بلغ حوالي 146.4 مليار دولار خلال عام 2024، حيث احتفظت واشنطن بفوائض تجارية كبيرة، مدفوعة بارتفاع صادراتها في مجالات التكنولوجيا والطيران والطاقة، فيما تبرز دول الخليج كأكبر سوق إقليمي للسلع والخدمات الأمريكية.