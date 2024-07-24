مصر تتفق مع شركة «ايني» على تكثيف البحث والاستكشاف وتنمية الحقول

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، جلسة مباحثات مشتركة مع مارتينا أوبيتزي، رئيس منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية.

حيث تم التوصل إلى اتفاق يغطي العديد من الموضوعات، بما في ذلك تكثيف الشركة لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتيازها في مصر، فضلًا عن زيادة عدد الحفارات العاملة.

كما تم الاتفاق على استغلال مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة واستقبال الغاز، المنتج من حقول شركة إيني بشرق المتوسط، وتصديره من خلال تسهيلاتها القائمة في مصر.

وأشار المهندس كريم بدوي إلي أن شركة إيني لها تاريخ طويل من العمل في مصر وحققت العديد من النجاحات، وتتوافر العديد من الفرص الاستثمارية لزيادة أنشطتها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاتفاق يمثل دفعة قوية لزيادة أنشطتها بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.