مصر تتلقى رسالة من الكويت بشأن المصالحة العربية

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، عن تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي استقبل أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي الذي نقل له رسالة أمير الكويت.

وأشار المتحدث إلى أن الرسالة تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل إلى المصالحة.

وخلال الاستقبال الذي تم بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة، أكد السيسي على “ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء”.

وشدد السيسي، وفق ما نقل المتحدث، على “دعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.”

يذكر أن الكويت تقود جهود وساطة في الأزمة بين قطر من جهة وبين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر واتهمتها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة.