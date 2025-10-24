مصر تحدد شروط التقديم لموسم الحج

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن شروط التقديم لحج القرعة للعام 1446/2025، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الصحية والتنظيمية لضمان سلامة الحجاج وتنظيم عملية السفر، وفق اليوم السابع.

واشترطت الوزارة حصول المتقدم على التطعيمات الوقائية الأساسية، وعلى رأسها لقاح الالتهاب السحائي الرباعي، على أن تكون الجرعة قد أُخذت قبل السفر بفترة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، مع احتمال طلب تطعيمات إضافية لاحقًا.

كما يُمنع سفر من يعانون أمراضًا مزمنة أو خطيرة، مثل الفشل الكلوي، تليف الرئة، أمراض القلب أو الكبد المتقدمة، الزهايمر، السرطان النشط، الأمراض المعدية، إضافة إلى الحوامل في الشهور الأخيرة أو حالات الحمل عالية الخطورة.

وجرى تحديد شروط التقديم العامة، بحيث يُقدّم الطلب شخصيًا دون التقيد بمحل الإقامة عبر أقسام ومراكز الشرطة في جميع المحافظات، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية، أو الخدمة الصوتية المخصصة لاستقبال الطلبات، مع التأكيد على صلاحية بطاقة الرقم القومي.

كما يُمنع تقديم أكثر من طلب لنفس الشخص، وإلا تُستبعد جميع الطلبات.

وتضمنت الشروط العمرية ومرافقة الأقارب أن الحد الأدنى لعمر المتقدم الفردي 21 عامًا، ويسمح بمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، مع استيفاء سن 18 عامًا على الأقل، ويُمنع سفر الأطفال دون سن 12 عامًا، مع ضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت صلة القرابة.

وأوضحت الوزارة ضوابط خاصة بالحج لأول مرة، بحيث لا يُقبل طلب من سبق له أداء الفريضة، مع تقديم إقرار رسمي بذلك.

كما جرى توضيح إجراءات القرعة والتنازل، وتخصيص نسبة 1% من التأشيرات لكبار السن المستوفين للشروط، الذين يُدرجون تلقائيًا ضمن الفائزين دون دخول القرعة، مع السماح لهم بمرافق واحد صحيًا قادرًا على تقديم الرعاية.

وشددت الوزارة على أن التقديم الإلكتروني أو عبر الخدمة الصوتية يُعد إقرارًا رسميًا بالاطلاع على الشروط والموافقة عليها، وأن أي خطأ أو مخالفة يؤدي لاستبعاد الطلب دون مسؤولية على الوزارة، مع الالتزام بمواعيد السفر المقررة.

وأكدت أن تنظيم موسم الحج عبر نظام القرعة يهدف إلى ضمان راحة وسلامة الحجاج، وتيسير إجراءات السفر، والالتزام بالضوابط الصحية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، لضمان موسم حج آمن ومنظم ومستدام.