مصر تحذر إسرائيل: ستجدوننا في تل أبيب

وجه الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري رسالة تحذيرية قوية لإسرائيل، رداً على تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية تضمن “إيحاءات” عن احتمال تنفيذ عمليات اغتيال داخل الأراضي المصرية، وأكد بكري أن مصر لن تتهاون مع أي محاولات من هذا النوع، مشدداً على أن حدود البلاد محمية جيداً وأن أي اعتداء سيُقابل برد حاسم.

وجاء ذلك خلال تقديم بكري برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” مساء الخميس، حيث أعرب عن رفضه الشديد لما وصفه بـ”المزاعم” التي نشرتها الصحيفة العبرية حول فرض مصر حراسة مشددة على قيادات حركة حماس والفصائل الفلسطينية المتواجدة داخل مصر.

وقال بكري: “حذار من هذه اللغة ومما تمهد له إسرائيل؛ لن تستطيعوا اجتياز حدودنا ولن تستطيعوا قتل أحد على أرضنا”. وأضاف بحزم: “مصر ليست ساحة مستباحة، مصر قوية وعفية ويوم أن تخترقوا حدود البلد لأي سبب كان هتلاقونا تاني يوم في تل أبيب”.

ووجه رسائل تحذيرية لإسرائيل، قال بكري: “إياكم والتهور، مصر ليست هينة حتى يجري الحديث عن الدخول وقتل أحد، وحتى يقول نتنياهو إنه سيطارد الفلسطينيين في كل مكان”.

وأوضح أن مصر تؤمن لكل من يلجأ إليها، مضيفًا: “من لاذ بمصر فهو آمن، مصر لا تستضيف إرهابيين وتفتح أبوابها لكل الشرفاء، ولا نعتبر أحدا لاجئاً، ولكن كلهم أشقاء”.

واستشهد بكري بالتصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في الدوحة الاثنين الماضي، واصفًا القمة بأنها كانت “قوية” وتحمل رسائل مهمة يجب أن تستوعبها الحكومة الإسرائيلية جيدًا.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي بهذه القوة يعكس جدية مصر في موقفها، وقال: “فتحقيق السلام له شروط لا يمكن تجاهلها”.

ويأتي هذا التصريح في سياق تحذير مباشر من الرئيس السيسي، الذي صرح لأول مرة بوضوح في كلمته بالقمة، بأن الاتفاقيات مع إسرائيل تواجه تهديدًا كبيرًا بسبب “السلوك المنفلت” و”الغطرسة” الإسرائيلية.

ووجه رسالة إلى الإسرائيليين قائلاً إن “ما يجري حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمنكم ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة”.

وحذر السيسي من عواقب خطيرة ستترتب على استمرار التصعيد، مؤكداً أن “العواقب ستكون وخيمة بعودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام ومكاسب تحققت من ورائه”.

وأضاف: “الثمن سندفعه جميعا بلا استثناء.. وسيكون الندم حينها بلا جدوى”. ودعا إلى عدم السماح بأن تذهب جهود الأسلاف من أجل السلام سدى.

وشدد السيسي على أن “تهجير الفلسطينيين من أرضهم لن يكون من شأنه سوى تهديد السلام القائم منذ قرابة الخمس عقود بشكل لا يمكن تصور مخاطره على جميع دول المنطقة”، مؤكداً ذلك خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقب القمة، بحضور عدد من القادة العالميين مثل الرئيس الفرنسي، وأمير قطر، وملك الأردن، ووزير الخارجية السعودي، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيس الوزراء الكندي.