مصر.. تحذيرات عاجلة للمدارس للوقاية من فيروس «ماربورغ»

وجهت وزارة التربية والتعليم في مصر إرشادات عاجلة للمديريات التعليمية في المحافظات للتعامل مع الأمراض التنفسية والوقاية من فيروس ماربورغ، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأوصت الوزارة المدارس بالاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول وفتح النوافذ، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل زجاجات المياه والمناديل والأقلام، مع تطهير الأسطح المشتركة يوميًا، والتشديد على غسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد استخدام دورات المياه.

كما حثت المدارس على الالتزام بالنظافة الشخصية واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورًا، ومنع الاحتكاك المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض حُمّى مرتفعة أو قيء أو إسهال حاد، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قبل العودة إلى المدرسة.

وفي حال ظهور أعراض مريبة على أي طالب، أوصت الوزارة بالاتصال الفوري بولي الأمر لاستلام الطالب، وتطهير مكان جلوسه، ومتابعة حالته الصحية، مع رفع تقرير يومي للإدارة التعليمية، وتخصيص غرفة عزل حتى الاطمئنان على صحته.

وتشمل الأعراض التي تستدعي الانتباه ارتفاعًا شديدًا ومفاجئًا في الحرارة، صداعًا مستمرًا، آلامًا في البطن أو العضلات، ضعفًا شديدًا وإرهاقًا غير طبيعي، نزيفًا من الأنف أو اللثة، وقيء أو إسهال.

وأكدت الوزارة أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بفيروس ماربورغ، لكنها مؤشرات تستدعي تقييمًا طبيًا دقيقًا.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا الأحد للإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية في البلاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار أن الجهات المعنية تتابع التطورات الوبائية عالميًا، مشيرًا إلى أن فيروس ماربورغ المنتشر مؤخرًا في إثيوبيا لم يُسجل أي حالات اشتباه أو إصابة به داخل مصر، بينما ترتبط الزيادة الحالية في الأمراض التنفسية بحالة الطقس ودخول فصل الشتاء، وتشمل الإنفلونزا ومتحور كورونا الجديد.