مصر: تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب وقف التدخلات الخارجية

قال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب وقف التدخلات الخارجية وضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار.

وأضاف شكري في كلمته، اليوم الأربعاء، في افتتاح الدورة الـ 155 لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية باعتباره “الرئيس الخارج” للدورة السابقة الـ 154 ،إن الحدود الممتدة التي تجمع مصر بليبيا والوشائج بين الشعبين، تجعل من مصر أكثر حرصًا على تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان، وفق قوله.

وأشار إلى أن بلاده سعت للتوصل لتسوية سياسية بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ودعمت المفاوضات التي تدور بين كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولاً إلى اتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير في جنيف واختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وهو ما يشكل في مجمله خطوة على الطريق السليم.