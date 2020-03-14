مصر.. تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة شاملة وإجراءات مواجهة كورونا

أعلنت مصر اليوم السبت، تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت، أن مصر ستعلق الدارسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس الجاري في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقال البيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) “في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد”.
يأتي ذلك في حين، تم تسجيل 93 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، وحالتي وفاة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري فيديو يبين الإجراءات المتبعة في جميع منافذ البلاد، واستعدادات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأظهر الفيديو الاستعداد التام لجميع المطارات والموانئ المصرية لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، مع الالتزام بالفحص الطبي الإجباري وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين من الخارج، وجميع المتعاملين بشكل مباشر مع ركاب الرحلات الجوية.
وعلى صعيد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هيئة السكك الحديدية، أبرز الفيديو انطلاق حملة موسعة وشاملة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد كورونا، وتعليق ملصقات في المحطات والقطارات بجميع الخطوط لتوعية الركاب بالفيروس وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه وكيفية التصرف في حال الشعور بأعراض محتملة للفيروس.
بالفيديو… إجراءات الحماية واستعدادات منافذ الدخول للبلاد للوقاية من فيروس كورونا
بالفيديو… إجراءات الحماية واستعدادات منافذ الدخول للبلاد للوقاية من فيروس كورونا تأكيداً لحرص الدولة على التصدي لفيروس "كورونا" المستجد والحد من انتشاره من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو سلط من خلاله الضوء على إجراءات الحماية المتبعة بجميع منافذ الدخول للبلاد على مستوى الجمهورية، وكذلك استعدادات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وجاء في الفيديو، أنه تم وضع خطط وقائية على أعلى المستويات مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي والفحص الطبي بمنافذ دخول البلاد، وتجهيزها بأحدث المعدات، وكذلك مضاعفة أعداد القوى البشرية بها.وأوضح الفيديو، الاستعداد التام لجميع المطارات المصرية لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، مع الالتزام بالفحص الطبي الإجباري وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين من الخارج، وكذلك لجميع المتعاملين بشكل مباشر مع ركاب الرحلات الجوية.وبشأن الإجراءات المتبعة في الموانئ المصرية، فقد رصد الفيديو، أنه تم رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس "كورونا" بجميع الموانئ المصرية مع التنسيق المستمر على مدار الساعة مع إدارات الحجر الصحي وبتواجد مندوبيها خلال استقبال السفن لفحص كافة الوافدين.وعلى صعيد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هيئة السكك الحديدية، فقد أبرز الفيديو، أن وزارة النقل قد قامت بإطلاق حملة موسعة وشاملة لتطهير قطارات السكك الحديدية والمحطات وتعقيمها ضد فيروس "كورونا"، بجانب تعليق ملصقات في المحطات والقطارات بجميع الخطوط لتوعية الركاب بالفيروس وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه وكيفية التصرف في حالة الشعور بأعراض محتملة للفيروس.وفي النهاية، أكد الفيديو، أنه يتم التنسيق بشكل يومي ومستمر بين جميع الجهات المعنية بالدولة لمتابعة الموقف أولاً بأول على مستوى كافة محافظات الجمهورية للاطمئنان والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية المعدة سلفاً بشكل دقيق.#إجراءات_الحماية_واستعدادات_منافذ_الدخول_للبلاد_للوقاية_من_فيروس_كورونا #رئاسة_مجلس_الوزراءGepostet von رئاسة مجلس الوزراء المصري am Samstag, 14. März 2020
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