مصر.. تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة شاملة وإجراءات مواجهة كورونا

أعلنت مصر اليوم السبت، تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت، أن مصر ستعلق الدارسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس الجاري في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال البيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) “في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد”.

يأتي ذلك في حين، تم تسجيل 93 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، وحالتي وفاة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري فيديو يبين الإجراءات المتبعة في جميع منافذ البلاد، واستعدادات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأظهر الفيديو الاستعداد التام لجميع المطارات والموانئ المصرية لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، مع الالتزام بالفحص الطبي الإجباري وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين من الخارج، وجميع المتعاملين بشكل مباشر مع ركاب الرحلات الجوية.

وعلى صعيد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هيئة السكك الحديدية، أبرز الفيديو انطلاق حملة موسعة وشاملة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد كورونا، وتعليق ملصقات في المحطات والقطارات بجميع الخطوط لتوعية الركاب بالفيروس وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه وكيفية التصرف في حال الشعور بأعراض محتملة للفيروس.