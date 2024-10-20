مصر تدخل موسوعة «غينيس» بحفرية عمرها 41 مليون سنة

حقق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، في مصر، إنجازا عالميًا بإعلان دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفق المعلومات، دخل المركز موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، “لامتلاكه أصغر حفرية للحيتان القديمة من العائلة الملكية للبحار القديمة ممثلة في حفرية “توتسيتس”.

وبحسب موقع القاهرة 24، أوضح رئيس قسم الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، هشام سلام، أن “اكتشاف الحفرية كان في عام 2018″، مؤكدًا أنه “تم عمل الأبحاث العلمية حولها وتبين أنها نوع من الحيتان صغيرة الحجم تعود إلى 41 مليون سنة وأنها من الأسرة الملكية القديمة للحيتان وأصغرها في تلك السلسلة”.

وقال: “حفرية “توتسيتس” جرى تسميتها على شرف الملك توت عنخ آمون، وذلك لمرور 100 عام على اكتشاف مقبرته”، مشيرًا إلى أن “الحفريات كانت تسمى بأسماء لاتينية وإنجليزية نسبة للعلماء، الذين اكتشفوها، ولكن هذه الحفرية أطلق عليها اسم “توتسيتس” لتؤكد أن الاكتشاف تم على يد علماء مصريين”.

وذكر سلام، في أنهم “جهزوا الأوراق اللازمة وأرسلوها للقائمين على موسوعة “غينيس”، مبينا أنهم لم يتلقوا إجابة بالإيجاب إلا بعد عام ونصف العام”.

من جهتها، هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، الفريق البحثي بجامعة المنصورة على هذا الاكتشاف، مؤكدة أن “إطلاق اسم “توتسيتس” على الحوت الجديد تيمنًا بالملك المصري توت عنخ آمون”.

التعليم العالي: جامعة المنصورة تحيي الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون باكتشاف حفري لنوع جديد من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة



– وزير التعليم العالي يهنئ الفريق البحثي بجامعة المنصورة على هذا الاكتشاف



– إطلاق اسم توتسيتس على الحوت الجديد تيمنًا بالملك المصري توت عنخ آمون pic.twitter.com/IZxykyDdCR — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (@Mohesregypt) August 10, 2023