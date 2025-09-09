مصر تدين بشدّة قصف إسرائيل لاجتماع قيادات فلسطينية في قطر

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على اجتماع لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، واصفةً إياه بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء مباشر على سيادة دولة شقيقة”.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي إن ما جرى يمثل سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا، إذ استهدفت إسرائيل اجتماعًا يهدف إلى بحث سبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يهدد المساعي السياسية ويفاقم التصعيد في المنطقة.

وأكدت مصر أن هذا العمل العدواني ضد قطر، الدولة التي تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة الجارية، يشكل تقويضًا مباشرًا لأي حل سلمي في قطاع غزة، ويعرض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من التوتر والانفجار.

وفي رسالة تضامن واضحة، أعلنت مصر وقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا، مشددة على رفضها لأي مساس بسيادة الدول تحت أي مبرر.

ودعت مصر المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، عبر اتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنه، محذّرة من أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات وسفك الدماء.