مصر ترفع أسعار السجائر للمرة الثانية خلال أشهر!

أعلنت مصر، عن رفع أسعار جميع المنتجات من التبغ المسخن والسجائر التقليدية.

وقالت شركة فيليب موريس مصر، إن أسعار السجائر ارتفعت بنسب تتراوح بين 14 و18%.

واضافت أنه وبموجب الزيادات، ارتفع سعر عبوة سجائر من صنف ميريت “Merit” بأنواعها، إلى 85 جنيهاً، بينما كانت 74 جنيهاً، بنسبة زيادة 14.8% تقريباً.

كما تضمنت الزيادات، رفع سعر عبوة “Marlboro” بأنواعها إلى 79 جنيهاً، بعد أن كانت 69 جنيهاً، بنسبة زيادة 14.4%. وكذلك رفع سعر عبوة سجائر “Marlboro Crafted” بأنواعها إلى 69 جنيهاً، بعد أن كانت 59 جنيهاً، بنسبة زيادة 16.9%.

وبحسب الشركة، تضمنت الزيادات رفع أسعار عبوة “L&M” بأنواعها إلى 59 جنيهاً، بعد ان كانت 50 جنيهاً، بنسبة زيادة 18%،و بلغ سعر عبوة التبغ المُسخن بأنواعه المختلفة بموجب الزيادات الأخيرة 64 جنيها، بعد أن كان 56 جنيهاً.

أسعار السجائر الجديدة في مصر

يذكر أن آخر زيادة في سجائر فيليب موريس مصر، كانت في نوفمبر الماضي2023.