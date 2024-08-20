مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 50 بالمئة!

رفعت مصر أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50 في المئة، وفق ما ذكر مصدران حكوميان لوكالة رويترز، فيما قالت صحف مصرية، “إن “نسب الزيادات الجديدة تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة”.

ونقلت صحيفة الشروق عن “مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة” أن “الحكومة وافقت على بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، ليتم احتسابها منذ أول أغسطس الجاري، بأثر رجعي 15 يوما، في ما يخص العدادات مسبقة الدفع”.

وقالت صحيفة المصري اليوم، “إن السبب وراء الزيادة هو ارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات/ساعة وزيادة سعر الدولار وقرار الحكومة وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف”.

وبحسب الصحيفة، “تم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، ابتداء من السبت الماضي في ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، وسيتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر المقبل، بالنسبة إلى العدادات القديمة والميكانيكية”.

هذا وكان صندوق النقد الدولي، دعا مؤخرا إلى “ضرورة استعادة أسعار الطاقة في مصر إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025. ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء، ووفقاً للصندوق، فإن هذا ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع”.

يذكر أنه يمكن التعرف على الأسعار الجديدة من هنا.