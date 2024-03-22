مصر ترفع أسعار «الوقود» لتواكب مع الأسعار العالمية

رفعت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر سعر البنزين والسولار ليواكب الأسعار العالمية.

وقالت اللجنة في بيان لها،: “في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التي تمت مؤخرا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتباراً مـن اليـوم الجمعة.

وبحسب قرار اللجنة، فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه، كما قررت اللجنة زيادة سعر اسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه.