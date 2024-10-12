مصر تستردّ قطع أثرية من ألمانيا

بفضل جهود وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية، استعادت مصر ثلاث قطع أثرية كانت قد خرجت بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا.

وبحسب موقع بوابة “أخبار اليوم”، “سلّم وفد من قطاع الثقافة والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية، هذه القطع للسفارة المصرية في برلين وسوف يتم وصولها قريباً إلى مصر”.

وأشاد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، “باهتمام بلاده ومؤسساتها بالحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية”، مؤكّدا “أن استعادة تلك القطع يعد إنجازاً يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية الألمانية في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار”.

من جانبه، كشف محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، عن أن “عملية استرداد هذه القطع بدأت عندما قام متحف مدينة هامبورغ بألمانيا بالتواصل مع السفارة المصرية ببرلين معلناً عن رغبته في تسليم يد وجمجمة مومياء أثريتان وتعودان للحضارة المصرية القديمة”.

يشار إلى أن القطع المستردة تتضمن يدا ورأسا لمومياء مطلية بالذهب، كانتا معروضتين في متحف الفن في مدينة هامبورغ منذ أكثر من 30 عاما وبعد الكشف عليهما مؤخراً، وعمرهما يزيد عن ألفي عام قبل الميلاد ويعودان للحضارة المصرية القديمة.