مصر تستقبل جثمان «هاني شاكر» غداً

تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستقبال جثمان الفنان المصري الراحل هاني شاكر، المعروف بلقب أمير الغناء العربي، قادماً من العاصمة الفرنسية باريس، غداً الثلاثاء، وفق ما أعلنته الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وأوضحت أن الجثمان سينقل فور وصوله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تمهيداً لتشييع الجنازة يوم الأربعاء من مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في مدينة السادس من أكتوبر، على أن تستقبل الأسرة العزاء يوم الخميس في الموقع ذاته.

وفي بيان رسمي، نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل الراحل، مؤكدة أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للساحة الفنية العربية، نظراً لما قدمه من مسيرة غنائية مؤثرة تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور.

وأشار البيان إلى أن الفنان الراحل شكل نموذجاً للفن الملتزم، وتميز بإرث فني حافل أسهم في ترسيخ قيم الأغنية العربية الأصيلة، مؤكداً أن أعماله ستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال.

وكان هاني شاكر أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، وامتدت مسيرته لعقود طويلة، قدم خلالها عشرات الأعمال التي حققت انتشاراً واسعاً، وأسهمت في تشكيل ملامح الأغنية المصرية الحديثة.

هذا وبدأ هاني شاكر مشواره الفني في سن مبكرة، وبرز اسمه بقوة منذ سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يرسخ مكانته كأحد رموز الغناء العربي، حيث تعاون مع كبار الملحنين وقدم أعمالاً أصبحت من كلاسيكيات الموسيقى العربية.