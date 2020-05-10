مصر.. تسجيل انخفاض في معدل الإصابات اليومية بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 436 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن بلغت هذه الحصيلة 488 أمس السبت.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسمها خالد مجاهد، تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 9400.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعات عدة بمعدل الإصابات على أساس يومي، إلا أن حصيلة اليوم تشير إلى انخفاض ملموس لهذا العدد، حيث بلغ في الإحصائية المنشورة يوم الجمعة 495 حالة، ويوم السبت 488.

وذكر مجاهد أن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع 11 حالة، بعد أن بلغ المعدل اليومي الجمعة 21، وفي السبت 11 شخصا، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في مصر إلى 525.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2556.

اقترح تصحيحاً