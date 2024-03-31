مصر تسجل أقل معدل «لنمو السكان» خلال 50 عاما

أعلنت مصر “البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي”، تسجيل أقل معدل لنمو الزيادة السكانية خلال 50 عاما.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر في بيان لها، “أن البلد سجل أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عاما إذ انخفض من 2.6 بالمئة في عام 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023”.

وذكر البيان، “أن معدلات النمو السكاني انخفضت بنسبة 46% في الفترة من 2017 إلى 2023 وهو ما وصفه البيان بأنه “يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية”.

وأوضح البيان، “أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي مليوني مولود، منخفضا بمقدار 7 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2022، وبمقدار 15 بالمئة مقارنة بعام 2018”.

هذا وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أعلن في فبراير الفائت، أن عدد سكــان مصر بالداخل بلغ 106 مليـون نسمة، بحسب موقع اليوم السابع.