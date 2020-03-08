مصر.. تسجيل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

تم تسجيل 45 حالة إصابة ب فيروس كورونا في مصر. [سوشيال ميديا]

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد لمواطن ألماني الجنسية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، في بيان، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس، لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

وأشار مجاهد إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفي.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادهم بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.

يأتي ذلك في حين، أعلن مسؤولون أمس السبت، تسجيل 45 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منهم سياح أجانب بعدما وصلت السفينة إلى مدينة الأقصر.

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