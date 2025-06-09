مصر تسرع خطوات التحول للنقل النظيف.. إطلاق خطة دعم إنتاج السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة الصناعة والنقل المصرية، بقيادة الفريق كامل الوزير، عن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لدعم وتطوير صناعة السيارات الكهربائية على الأراضي المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول نحو النقل النظيف وتشجيع الاستثمار في قطاع يعد من أكثر القطاعات المستقبلية حيوية حول العالم.

وجاء الإعلان خلال مقابلة تليفزيونية أجراها الوزير مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، حيث كشف الوزير عن تفاصيل الاستراتيجية التي تتضمن حوافز قوية وجذابة للمصنعين المحليين، مع تقديم دعم مباشر عبر تخصيص أراضٍ مجانية في “المنطقة أ” لكل شركة تحقق إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة كهربائية، وذلك لتخفيف الأعباء الاستثمارية وتحفيز التوسع الصناعي.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن الدولة أعدت برنامجا خاصا لتحفيز الشركات على إنتاج السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن كل شركة تنتج ألف سيارة كهربائية ستتمتع بحوافز مميزة، في إطار خطة متكاملة لبناء منظومة صناعية متطورة ومستدامة للنقل الصديق للبيئة في مصر.

وتعكس هذه الخطوة جدية مصر في تبني أحدث التقنيات وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، خاصة مع وجود أكثر من خمس شركات حالياً تعمل في مجال إنتاج السيارات الكهربائية داخل البلاد، مما يشير إلى بداية حقيقية لانطلاق هذا القطاع الواعد.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود مصر الواسعة لتعزيز الصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف استراتيجية خضراء تسعى إلى خفض الانبعاثات الضارة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى خلق آلاف فرص العمل وتعزيز مساهمة صناعة السيارات الكهربائية في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تحسين جودة الهواء والحد من التلوث في المدن الكبرى.

وتسير مصر على خطى العديد من الدول التي بدأت تدعم صناعة السيارات الكهربائية، في ظل التوجه العالمي نحو استدامة النقل وتحقيق أهداف المناخ الدولية، ما يجعل الاستراتيجية المصرية واحدة من أبرز الخطوات المستقبلية في المنطقة.