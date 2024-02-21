مصر تشتري بقيمة 2.3 مليار دولار من القمح الروسي

حافظت روسيا على موقعها كأكبر مورد للقمح لمصر، وعلى مدى 11 شهرا من العام الماضيي، حيث زادت موسكو إمدادات القمح إلى أكثر من الثلث على أساس سنوي، وبلغت القيمة الإجمالية لها 2.3 مليار دولار وفق بيانات أممية.

وذكرت منصة “كوم تريد” أنه وفي ظل هذه الزيادة تجاوزت حصة إمدادات القمح الرروسي من إجمالي الواردات المصرية نسبة 70%، حيث زودتها روسيا بنما قيمته نحو 2.3 مليار دولار من القمح في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023، مقابل 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الذي قبله 2022.

بالمقابل، أشارت المنصة إلى أن مصر اشترت قمحا بقيمة 3.25 مليار دولار من السوق العالمية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023، بانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي.

كذلك أظهرت البيانات أن مصر أنفقت في الفترة المذكورة قرابة 5.5 مليار دولار على شراء الحبوب، مقارنة بـ5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

ومن الموردين الرئيسيين الآخرين للقمح لمصر كانت أوكرانيا التي زادت صادرات القمح في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023 إلى 411 مليون دولار، وبلغت حصة إمدادات القمح الأوكراني 13% من إجمالي ما استوردته مصر من هذه المادة.

فيما تراجعت إمدادات القمح من رومانيا بمقدار 1.9 مرة لتصل إلى 339 مليون دولار، وبلغت حصة إمدادات القمح الروماني 10.5%.