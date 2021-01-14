مصر.. تشغيل رحلة يومية مع قطر

شركة “مصر للطيران” أعلنت بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ويأتي ذلك في ظل قرار الحكومة المصرية إعادة فتح المجال الجوي لتسيير الرحلات مع دولة قطر.

ومن المقرر أن تسير “مصر للطيران” رحلاتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

ومن المخطط أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحا بتوقيت القاهرة وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بالتوقيت المحلي.



بالإضافة إلى ذلك، قررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.