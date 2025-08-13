مصر تشهد موجة حر «غير مسبوقة» وأحمال الكهرباء تسجل أعلى ذروة في تاريخها

سجلت الشبكة القومية للكهرباء في مصر، يوم الثلاثاء، رقمًا قياسيًا تاريخيًا في استهلاك الكهرباء، مع بلوغ الحمل الأقصى 39,500 ميجاوات، في ظل موجة حر استثنائية تضرب البلاد.

ووفقًا لبيانات المركز القومي للتحكم في الطاقة، ارتفع الحمل الأقصى بنحو 600 ميجاوات مقارنة بيوم الاثنين، الذي بلغ فيه 38,900 ميجاوات، وبزيادة 1,500 ميجاوات عن الذروة التي سُجلت العام الماضي، ما يمثل أعلى معدل استهلاك في تاريخ الشبكة الموحدة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن الشبكة القومية أظهرت قدرة عالية على استيعاب هذه الأحمال القياسية، بفضل خطط العمل المرحلية وجهود الصيانة والتوسعات التي جرى تنفيذها على مدار الشهور الماضية.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات على مستوى الجمهورية.

وتزامن هذا الارتفاع في استهلاك الكهرباء مع موجة حر شديدة بدأت السبت وبلغت ذروتها الثلاثاء، حيث سجلت درجات الحرارة المحسوسة نحو 47 درجة مئوية في القاهرة، وقرابة 49 درجة في مناطق من جنوب الصعيد، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأجواء الحارة ترجع إلى ظاهرة “القبة الحرارية”، التي تؤدي إلى احتباس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع استهلاك الطاقة، خصوصًا لأغراض التبريد.

هذا وتعاني مصر في فصل الصيف من ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد. وتدير الشركة القابضة لكهرباء مصر شبكة موسعة تعتمد على مزيج من مصادر الطاقة، تشمل المحطات الحرارية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

وشهدت البلاد أزمات في الكهرباء خلال صيف 2023، تمثلت في انقطاعات متكررة بسبب نقص الوقود وارتفاع الطلب، لكن تحسن البنية التحتية، وتعاقدات استراتيجية مع شركات عالمية مثل “سيمنس”، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “ظهر”، أسهمت في تعزيز قدرات التوليد وتقليل الانقطاعات.

ورغم هذا التقدم، لا تزال الشبكة القومية تواجه تحديات، أبرزها الحاجة إلى تطوير شبكات النقل وتقليل نسبة الفاقد في الطاقة، التي تُقدّر بنحو 10 إلى 12% من إجمالي الإنتاج.