مصر تضيء أطول أبراجها بـ«علم» دولة أخرى.. ما القصة!

أضيء البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر بألوان علم تركيا، مساء الأربعاء، احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

جرت الفعالية بحضور السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وفق ما أفاد مراسل وكالة “الأناضول”. ويعتبر البرج الأيقوني أطول مبنى في مصر وإفريقيا، حيث يبلغ ارتفاعه 394 مترا.

وفي تعليقه على المناسبة، قال متحدث الخارجية المصرية تميم خلاف، في منشور عبر منصة “إكس”: “إضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالا بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا”. وأضاف: “ذكرى تؤكد التقدير المتبادل بين البلدين الصديقين وروابط تاريخية ممتدة، وعلاقات دبلوماسية ارتكزت على التعاون المشترك ورعاية مصالح الشعبين المصري والتركي”.

كما نشر متحدث الخارجية صورا تظهر البرج الأيقوني مزينا بألوان العلمين التركي والمصري، في لفتة رمزية تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر بدأت رسميا عام 1925، وقد شهدت تطورات كبيرة على مدى السنوات الماضية، مما يعكس الروابط التاريخية والتعاون المستمر بين الدولتين.

يعتبر البرج الأيقوني أطول برج في مصر حيث تخطى ارتفاع برج القاهرة ومن المتوقع أن يكون الأطول في إفريقيا حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 385 مترا أي ما يقرب من نصف ارتفاع برج خليفة في دبي الذي يعتبر أطول برج في العالم، فهو سيعتبر ثروة كبيرة في عالم ناطحات السحاب نظرًا لارتفاعه الشاهق.

إضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر 🇪🇬 وتركيا🇹🇷. ذكرى تؤكد التقدير المتبادل بين البلدين الصديقين وروابط تاريخية ممتدة، وعلاقات دبلوماسية ارتكزت على التعاون المشترك ورعاية مصالح الشعبين المصرى والتركي.@MFATurkiyeAR pic.twitter.com/ovZFQK3TnM — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 19, 2025