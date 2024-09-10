مصر تطالب بإعادة رأس «نفرتيتي» من متحف برلين

طالبت مصر بإعادة رأس الملكة الفرعونية “نفرتيتي” من متحف برلين الجديد.

وأنشأ وزير الآثار الأسبق في مصر زاهي حواس، عريضة على موقعه الإلكتروني لحشد الدعم من أجل إعادة رأس الملكة الفرعونية نفرتيتي إلى بلاده من متحف برلين الجديد.

وطالب حواس، في العريضة، “بإعادة رأس نفرتيتي”، قائلا “إنها خرجت من مصر بشكل غير قانوني بعد العثور عليها”.

وأضاف: “إن مصر تطلب إعادة تمثال “نفرتيتي” النصفي، وهذه لجنة وطنية وليست حكومية”.

وطلب حواس من “الراغبين في إعادة “رأس نفرتيتي” تسجيل رغبتهم بالتوقيع على الوثيقة على الموقع الإلكتروني الخاص به”.

وقال: “ما أحتاجه من الجميع هنا هو الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بي والتوقي، توقيع واحد لإظهار رغبتكم في عودة هذا التمثال النصفي”.

هذا “وتركز حملة “حواس”، بشكل أساسي على استعادة 3 قطع، هي “رأس نفرتيتي وحجر رشيد وبرج دندرة”، “وعثرت بعثة أثرية ألمانية في عام 1912 على تمثال نفرتيتي النصفي الشهير المصنوع من الحجر الجيري، في تل العمارنة بمحافظة المنيا، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوبي القاهرة، وشحنته إلى برلين في العام التالي”.