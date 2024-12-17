مصر تطالب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من معبر رفح

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح على حدود مصر مع قطاع غزة ستستمر لأسابيع”.

وكشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، “أن مصر طالبت الحكومة الإسرائيلية بانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة”.

وأوضحت الصحيفة، “أنهم في القاهرة يطالبون بأن تكون إدارة المعبر من مسؤولية كيان فلسطيني متفق عليه ومقبول من مصر وإسرائيل، وكذلك السلطة الفلسطينية وحركة حماس”.

وبحسب الصحيفة، “تناولت المباحثات بين القيادة المصرية والمسؤولين الأمريكيين في القاهرة، مستقبل معبر رفح الذي يعد جزءا أساسيا من أي ترتيب لوقف إطلاق النار في غزة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مصر ترفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وتطالب إسرائيل بالانسحاب من المنطقة”.

يذكر أنه على “الجانب الفلسطيني، وبحسب اتفاق عام 2005، فإن إدارة المعبر تتطلب وجود كيان فلسطيني متفق عليه ومقبول لدى كل من مصر وإسرائيل، ويجب أن يعمل الكيان تحت إشراف دولي بوساطة قوة من الاتحاد الأوروبي”.