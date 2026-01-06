مصر تطرح «خارطة طريق» جديدة لإنهاء الصراع في اليمن

وضعت القاهرة ملامح خارطة طريق جديدة لدعم استقرار اليمن وإنهاء حالة الجمود السياسي، خلال مباحثات موسعة عقدها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء.

وجاءت المباحثات في توقيت حساس تشهده الساحة اليمنية، وسط تحركات أممية وإقليمية مكثفة تهدف إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد وتهيئة الأرضية اللازمة لإطلاق تسوية سياسية شاملة تنهي سنوات النزاع.

وأكد وزير الخارجية المصري أن موقف القاهرة يقوم على ثوابت واضحة، في مقدمتها الحفاظ على وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، باعتبارها خطًا أحمر لا يمكن المساس به.

وشدد عبد العاطي على أن دعم مؤسسات الدولة الوطنية اليمنية يمثل حجر الأساس لحماية مقدرات الشعب اليمني، وضمان عدم انزلاق البلاد نحو موجات جديدة من الفوضى أو التصعيد العسكري الذي يهدد أمن المنطقة بأكملها.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي، دعا الوزير إلى تكثيف الجهود الدولية لتثبيت التهدئة الحالية على مختلف الجبهات، مع تهيئة مناخ مناسب لاستئناف العملية السياسية عبر حوار يمني يمني شامل، يضم مختلف القوى الوطنية، ويقود إلى تسوية تلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه، استعرض المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مستجدات اتصالاته وتحركاته الأخيرة مع الأطراف الفاعلة في الأزمة اليمنية، معربًا عن تقديره للدور المصري الداعم لجهود التهدئة، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع القاهرة بوصفها لاعبًا إقليميًا محوريًا في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.