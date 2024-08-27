مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط في 12 منطقة بالبحر المتوسط

أعلنت مصر عن طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل.

وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، “أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيغاس” (EGAS) طرحت مزايدة عالمية جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول في البحر المتوسط ودلتا النيل”.

وبحسب بيان الوزارة، “تضم مزايدة مصر للتنقيب عن النفط والغاز التي تم طرحها عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج 12 قطاعا للتنقيب والاستكشاف في المتوسط والدلتا، ومن المقرر إغلاق باب التقدم بالعروض خلال 25 فبراير من العام المقبل 2025”.

وأضاف البيان أن “المزايدة تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين”، موضحا أن “هذه المزايدة في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي”.

ووفق البيان، “يتم طرح المزايدة وفقا لنموذج اقتسام الإنتاج المعمول به بين قطاع البترول المصري، والشركات الأجنبية المستثمرة بمشروعات البحث والاستكشاف والتنقيب، ويمكن للشركات الراغبة فى الإشتراك بالمزايدة الجديدة الإطلاع على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالامتيازات المطروحة عبر البوابة الإلكترونية للاستكشاف”.

هذا وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد مؤخرا أن “مصر تخطط لإعادة مستويات إنتاج النفط والغاز إلى حدودها الطبيعية بدءا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب”.