مصر تطلق أضخم مشروع ربط بري في إفريقيا مع ليبيا وتشاد

أعلنت الحكومة المصرية تخصيص 6 مليارات جنيه (نحو 123.6 مليون دولار) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط البري الإستراتيجي مع ليبيا وتشاد، في خطوة تهدف إلى إنشاء ممر تجاري إقليمي يربط شمال القارة الإفريقية بوسطها.

ويأتي المشروع الذي ضمن محور “شرق العوينات– الكفرة”، يُعد الأكبر من نوعه في القارة، ويمتد بطول 1,720 كيلومتراً، منها 400 كيلومتر داخل الأراضي المصرية، و390 كيلومتراً في ليبيا، و930 كيلومتراً في تشاد، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصدر حكومي.

وتهدف المرحلة الأولى، التي ستُنفذ بالكامل داخل مصر لمسافة 100 كيلومتر، إلى تمهيد الطريق أمام انطلاق الأعمال على بقية المحور. وقد أنهت وزارة النقل المصرية جميع الترتيبات الفنية واللوجستية، استعداداً لتسليم مواقع العمل إلى شركات المقاولات المحلية، على أن تبدأ عمليات الحفر والتسوية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المقرر أن تستغرق أعمال التنفيذ ثلاث سنوات، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 24 مليار جنيه للجزء المصري، وذلك ضمن مراحل متعاقبة تمويلياً وتنفيذياً نظراً لطبيعة المشروع العابرة للحدود وأهميته الإستراتيجية.

ويهدف محور “شرق العوينات – الكفرة” إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتشاد، ودعم التنمية في المناطق الحدودية المهمّشة، خاصة في جنوب مصر وشرق ليبيا وشمال تشاد، بالإضافة إلى خلق ممر تجاري بديل يربط أسواق شمال ووسط القارة.

ويُنظر إلى المشروع باعتباره نقلة نوعية في الاستراتيجية التنموية المصرية، إذ يسهم في تعزيز الروابط الإقليمية، وتحفيز التجارة البينية، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي محوري على مستوى القارة الإفريقية.