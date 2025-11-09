مصر تطلق أكبر حملة تنقيب عن الغاز في «البحر المتوسط»

تستعد مصر لإطلاق واحدة من أكبر حملات الحفر والتنقيب عن الغاز الطبيعي في تاريخها، وسط طموحات متزايدة لتعزيز إنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ونقلت منصة “الطاقة” صباح اليوم عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، أن الوزارة تستهدف رفع إنتاج الغاز إلى ما بين 6.4 و6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح بدوي أن زيادة الإنتاج ستتم عبر عمليات التنقيب في البحر المتوسط، مستفيدين من استثمارات كبرى لشركات عالمية، أبرزها “إيني” الإيطالية وشركة النفط البريطانية “بي بي”.

وأكد الوزير أن عام 2026 سيشهد حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط، باحتياطيات مستهدفة تصل إلى نحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز، في خطوة تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة وتحسين ميزان الصادرات المصرية.

وتسعى الوزارة بسرعة إلى إدخال المشاريع المكتشفة في مرحلة الإنتاج، لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق استقرار المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية، مستندة إلى قدرات متنامية في إدارة البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويأتي برنامج الحفر ضمن استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من موارد غاز المتوسط، خاصة بعد أن أصبحت المنطقة خلال السنوات الأخيرة محورًا رئيسًا لإمدادات الطاقة في شرق أوروبا وشمال أفريقيا.

ونجحت فرق الوزارة خلال 10 أشهر فقط في تجهيز الأرصفة الخاصة بسفن إعادة التغويز وربطها بشبكة الغاز الوطنية، مما يتيح ضخ 2.25 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز عبر 3 أرصفة رئيسية في العين السخنة.

كما تمتلك مصر 3 سفن إعادة تغويز جاهزة للتشغيل الكامل، إضافة إلى سفينة رابعة في الأردن، ما يعزز استدامة الإمدادات الوطنية ويزيد مرونة تشغيل الشبكة القومية لمواجهة أي اضطرابات عالمية محتملة.

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة البترول عن اكتشاف جديد للغاز في منطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، عبر البئر “BED 15-31″، بإنتاج يومي يصل إلى 16 مليون قدم مكعبة غاز و750 برميلا من المتكثفات.

ومن المتوقع أن يضيف هذا الاكتشاف نحو 15 مليار قدم مكعبة إلى احتياطيات البلاد، مع إعادة تقييم خزان طبقة البحرية السفلى لتحديد أفضل مواقع حفر آبار جديدة لتعظيم الإنتاج والاحتياطيات.

وشدد الوزير على أن التنسيق بين مؤسسات الدولة وشركات الطاقة العالمية سيُسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول غاز المتوسط، من خلال تطوير الموانئ ومحطات الإسالة وزيادة قدرات النقل والتخزين، ما يعكس الطموح المصري لتعزيز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية.