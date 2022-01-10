مصر تعتزم زيادة قدرة ربط شبكتها الكهربائية مع ليبيا إلى 2000 ميغاوات

كشف وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المصري محمد شاكر أنّ بلاده تعتزم زيادة قدرة ربط شبكتها الكهربائية مع ليبيا إلى 2000 ميغاوات.

وأوضح شاكر في تصريح صحفي أنّ القاهرة اقترحت زيادة جهد الربط مع ليبيا من 220 إلى 500 كيلو فولت وذلك لغرض استيعاب السعات المتزايدة كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال إفريقيا بالكامل.

وذكر شاكر أنّ زيادة قدرة التبادل الكهربائي مع ليبيا تتطلب إجراءات كثيرة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه سيتم إنشاء خطين للسلوم، طبرق أحدهما 220 كيلو فولت والآخر 500 كيلو فولت، وأنه سيتم توسيع محطة محولات طبرق 500 كيلو فولت.

وتابع الوزير المصري أنّ مشروع الربط الليبي، المصري يبدأ من وادي النطرون والسادس من أكتوبر، ويمر عبر مرسى مطروح والسلوم وينتهي عند مدينة طبرق.