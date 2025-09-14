مصر تعزز إنتاج الغاز.. اكتشافات جديدة لتعزيز الاكتفاء الذاتي

أعلنت شركة إنرجيان اليونانية عن تطورات إيجابية في اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر، رغم الانخفاض الملحوظ في إنتاج الشركة خلال النصف الأول من عام 2025، فيما تتقدم المفاوضات مع السلطات المصرية لدمج امتيازات الإنتاج الثلاثة التابعة للشركة في مصر ضمن امتياز واحد متكامل.

ونقلت منصة “الطاقة” عن الشركة أن هناك نحو 3 تريليونات قدم مكعبة إضافية من الغاز في مصر تحت منصاتها الحالية قيد الاكتشاف، مشيرة إلى أن دمج الامتيازات الثلاثة (أبوقير، شمال العامرية، شمال إدكو) في امتياز واحد قد يحسن من الظروف التجارية والمالية، ويتيح فرصًا جديدة للتطوير والاستكشاف، ويطيل العمر الاقتصادي لحقول الغاز في البلاد.

وبلغ متوسط إنتاج الشركة الإجمالي في مصر نحو 29 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ في النصف الأول من 2025، ما يعكس نجاح إدارة الانخفاض الطبيعي المعتاد في هذه الأصول، لا سيما بعد الأداء القوي لبئر “لوكيشن بي”.

وأشارت الشركة إلى أن صافي مستحقاتها في مصر حتى 30 يونيو بلغ 239 مليون دولار، منها 189 مليون دولار متأخرة السداد، مع توقعات بتحصيل المزيد في النصف الثاني من العام، ما يعزز استقرار التدفقات المالية للشركة على المدى القريب والمتوسط.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، عن اكتشاف بئر غاز جديدة في الصحراء الغربية بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا، مؤكّدًا أن البئر ستدخل الخدمة على الفور، ما يساهم في تقليل فاتورة استيراد الغاز وتعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة في مصر.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار تطورات قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الاكتشافات الجديدة تعزز الإنتاج المحلي وتخفف الاعتماد على الاستيراد في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.